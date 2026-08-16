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Происшествия

Астанчанин увязался за девушкой до подъезда и напал на нее в лифте: чем все закончилось

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 19:55 Фото: pixabay
Жительница Астаны заявила о нападении в лифте жилого дома: неизвестный мужчина преследовал ее с улицы, а затем пнул при выходе из кабины. О произошедшем пострадавшая рассказала на своей странице в соцсети Threads, сообщает Zakon.kz.

По словам девушки, публикующей посты под ником 11gohalek, подозрительный автомобиль она заметила еще по дороге домой из магазина.

Водитель ехал за ней, не включая поворотники, из-за чего ей пришлось изменить привычный маршрут, чтобы быстрее дойти до подъезда. Однако мужчина выбежал из машины и зашел вслед за ней в лифт.

"Я спокойно стояла и удержала лифт, чтобы он зашел. Он агрессивно нажимал на кнопки, и его рука коснулась меня. После этого он начал меня трогать. Он тронул меня два раза, и я сказала ему: "Не трогайте меня, пожалуйста". После этого он специально встал позади меня и ждал момента, когда я выйду, а затем пнул меня. После происшествия я посмотрела записи с камер и увидела, что он специально побежал за мной до лифта и намеренно все это сделал", – поделилась деталями инцидента пострадавшая.

На публикацию пострадавшей оперативно отреагировали в правоохранительных органах. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, стражи порядка провели проверку и уже установили личность правонарушителя.

"По факту совершения мелкого хулиганства в отношении него составлен административный протокол, материал дела направлен в суд для рассмотрения по существу", – прокомментировали 16 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее в Астане вынесли приговор по делу о смертельной драке в одном из увеселительных заведений столицы. На скамье подсудимых оказались двое мужчин, чей конфликт с посетителями заведения закончился трагедией.

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Канат Болысбек
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