Избили до смерти и сбежали: громкое дело о трагедии в ночном клубе завершилось в Астане

В Астане вынесли приговор по делу о смертельной драке в одном из увеселительных заведений столицы. На скамье подсудимых оказались двое мужчин, чей конфликт с посетителями заведения закончился трагедией, сообщает Zakon.kz.

Межрайонный суд по уголовным делам столицы установил, что в декабре 2025 года подсудимые Ә. и А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ввязались в словесную перепалку с двумя посетителями ночного заведения – Г. и Ч.

Обычная ссора быстро переросла в рукоприкладство: нападавшие нанесли оппонентам серию ударов по различным частям тела.

"После этого осужденные покинули место происшествия, а потерпевший Ч. скончался на месте от полученных телесных повреждений", – говорится в материалах дела.

Вина подсудимых была полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами видеозаписей с камер наблюдения и протоколами следственных действий.

При определении меры наказания суд учел характер и высокую общественную опасность совершенного преступления. Для обоих фигурантов отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии опьянения. Из смягчающих обстоятельств суд принял во внимание отсутствие судимостей у обоих мужчин, а также наличие малолетнего ребенка у подсудимого А.

В итоге суд признал Ә. и А. виновными по ч. 3 ст. 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное из хулиганских побуждений группой лиц"). Суд приговорил подсудимого А. к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его сообщник Ә. получил 9 лет колонии.

Кроме того, с осужденных в пользу потерпевшей стороны взыскан материальный ущерб в размере 1,9 млн тенге, представительские расходы на 2 млн тенге, а также 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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