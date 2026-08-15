#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.02
536.18
5.54
Происшествия

Избили до смерти и сбежали: громкое дело о трагедии в ночном клубе завершилось в Астане

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 22:10 Фото: pexels
В Астане вынесли приговор по делу о смертельной драке в одном из увеселительных заведений столицы. На скамье подсудимых оказались двое мужчин, чей конфликт с посетителями заведения закончился трагедией, сообщает Zakon.kz.

Межрайонный суд по уголовным делам столицы установил, что в декабре 2025 года подсудимые Ә. и А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ввязались в словесную перепалку с двумя посетителями ночного заведения – Г. и Ч.

Обычная ссора быстро переросла в рукоприкладство: нападавшие нанесли оппонентам серию ударов по различным частям тела.

"После этого осужденные покинули место происшествия, а потерпевший Ч. скончался на месте от полученных телесных повреждений", – говорится в материалах дела.

Вина подсудимых была полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами видеозаписей с камер наблюдения и протоколами следственных действий.

При определении меры наказания суд учел характер и высокую общественную опасность совершенного преступления. Для обоих фигурантов отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии опьянения. Из смягчающих обстоятельств суд принял во внимание отсутствие судимостей у обоих мужчин, а также наличие малолетнего ребенка у подсудимого А.

В итоге суд признал Ә. и А. виновными по ч. 3 ст. 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное из хулиганских побуждений группой лиц"). Суд приговорил подсудимого А. к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его сообщник Ә. получил 9 лет колонии.

Кроме того, с осужденных в пользу потерпевшей стороны взыскан материальный ущерб в размере 1,9 млн тенге, представительские расходы на 2 млн тенге, а также 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Туркестанской области рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. Женщина скрывала беременность, а после родов оставила младенца без помощи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
13:44, 09 сентября 2025
19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
клубы
19:50, 20 апреля 2026
Казахстанец частично лишился зрения после похода в ночной клуб
музыкант, клуб
09:57, 14 ноября 2025
"Веселящий газ" обошелся клубу в Астане в 786 тысяч и месяц простоя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елдос Сайдалин рассказал, как прошёл сбор женской сборной Казахстана в США
21:17, Сегодня
Елдос Сайдалин рассказал, как прошёл сбор женской сборной Казахстана по боксу в США
Жантилек Нуртилепулы стал победителем юбилейного турнира &quot;Қазақстан Барысы&quot;-2026
20:36, Сегодня
Жантилек Нуртилепулы стал победителем юбилейного турнира "Қазақстан Барысы"-2026
&quot;Женис&quot; уверенно разгромил &quot;Жетысу&quot; в домашнем матче КПЛ
20:10, Сегодня
"Женис" уверенно разгромил "Жетысу" в домашнем матче КПЛ
&quot;Кайрат&quot; обыграл &quot;Улытау&quot; в матче 22-го тура КПЛ
19:55, Сегодня
"Кайрат" обыграл "Улытау" в матче 22-го тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: