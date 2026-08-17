Пятилетнего мальчика ударило током на детской площадке в Астане

Накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен загоревшийся кабель во дворе одного из жилых домов столицы. Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны, передает Zakon.kz.

В полиции установили, что возле футбольного поля во дворе одного из жилых домов загорелся кабель, принадлежащий строительной компании.

"В результате 5-летний ребенок получил удар электрическим током и был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили стражи порядка.

Вместе с тем по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Астане 9-летний мальчик получил травмы после падения футбольных ворот во время тренировки. Инцидент произошел 10 августа на футбольном поле Казахстанской федерации футбола. По факту произошедшего полиция так же возбудила уголовное дело.