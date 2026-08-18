"Загнали в кусты и угрожали": подростки устроили жесткие "игры" с детьми на севере Казахстана
Тревожные сообщения первоначально появились в Telegram-канале Halyqstan. По словам родственников, после произошедшего пострадавшие замкнулись в себе.
Родители несовершеннолетних немедленно обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных к ответственности.
"Двое 16-летних подростков отвели их в кусты, под угрозой расправы заставляли целоваться, а происходящее снимали на камеру и якобы транслировали в прямом эфире", – указано в публикации паблика.
В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области корреспонденту Zakon.kz подтвердили, что заявление принято в работу и стражи порядка уже установили всех участников конфликта.
"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента. Действиям каждого участника будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК. При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры", – прокомментировали 18 августа 2026 года в областном ДП.
В ведомстве также добавили, что в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних их персональные данные и иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее полицейские Акмолинской области сообщили, что жительница Сандыктауского района стала жертвой крупного интернет-мошенничества, поверив обещаниям о быстром и высоком заработке. За два месяца женщина перечислила аферистам более 10,2 млн тенге.