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Происшествия

"Загнали в кусты и угрожали": подростки устроили жесткие "игры" с детьми на севере Казахстана

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 19:10 Фото: pexels
В Степногорске разгорается скандал из-за издевательств 16-летних подростков над младшими детьми. Полиция уже начала проверку по данному факту, сообщает Zakon.kz.

Тревожные сообщения первоначально появились в Telegram-канале Halyqstan. По словам родственников, после произошедшего пострадавшие замкнулись в себе.

Родители несовершеннолетних немедленно обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных к ответственности.

"Двое 16-летних подростков отвели их в кусты, под угрозой расправы заставляли целоваться, а происходящее снимали на камеру и якобы транслировали в прямом эфире", – указано в публикации паблика.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области корреспонденту Zakon.kz подтвердили, что заявление принято в работу и стражи порядка уже установили всех участников конфликта.

"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента. Действиям каждого участника будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК. При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры", – прокомментировали 18 августа 2026 года в областном ДП.

В ведомстве также добавили, что в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних их персональные данные и иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее полицейские Акмолинской области сообщили, что жительница Сандыктауского района стала жертвой крупного интернет-мошенничества, поверив обещаниям о быстром и высоком заработке. За два месяца женщина перечислила аферистам более 10,2 млн тенге.

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Канат Болысбек
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