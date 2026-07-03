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События

Бросали с лестницы на бетон: дети устроили ад котятам в подъезде Алматы

кошка жестокость алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 22:19 Фото: pixabay
В Алматы разыскивают малолетних участников жестокой расправы над животными, кадры которой шокировали пользователей социальных сетей. Полиция Алатауского района начала проверку по факту издевательств над котятами в жилом массиве, передает Zakon.kz.

Жуткие кадры издевательств над беззащитными питомцами появились в Telegram-канале egovpress. На опубликованной видеозаписи отчетливо видно, как один ребенок с силой бросает котенка с лестничного пролета прямо на бетонный пол подъезда, после чего к травмированному животному подбегает другой несовершеннолетний.

Всего в объектив камеры попали двое маленьких котят. По предварительным данным, жестокие игры происходили в подъезде одного из многоквартирных домов мегаполиса.

"Некоторые дети в микрорайоне Дарабоз Алатауского района города Алматы развлекаются убийством животных", – говорится в подписи к распространяемому видеоролику.

На шокирующий контент оперативно отреагировали в правоохранительных органах южной столицы. В Департаменте полиции Алматы официально заявили, что по данному факту уже запущено разбирательство, а к поиску малолетних живодеров подключились профильные службы.

"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности несовершеннолетних, фигурирующих на видеозаписи, а также их законных представителей", – сообщили в пресс-службе ведомства 3 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также подчеркнули, что за подобные проявления жестокости со стороны детей прямую ответственность будут нести взрослые, занимающиеся их воспитанием.

"По итогам проверки действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При наличии предусмотренных законом оснований виновные лица, в том числе родители несовершеннолетних, будут привлечены к установленной законом ответственности. Департамент полиции Алматы призывает граждан воздерживаться от проявлений жестокости к животным и напоминает, что подобные факты не остаются без внимания правоохранительных органов", – резюмировали в ДП Алматы.

Ранее в Талдыкоргане спасатели пришли на помощь кошке, которая застряла в оконной решетке одного из многоквартирных домов и не могла самостоятельно выбраться.

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Канат Болысбек
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