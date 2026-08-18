Казахстанская блогерша попала в полицию из-за видео в Instagram: чем все закончилось
Публикация с нарушением общественного порядка появилась на одной из страниц в Instagram. На кадрах девушка в откровенном наряде не стеснялась в выражениях, находясь в развлекательном локации.
Стражи порядка оперативно отреагировали на размещенный контент и установили личность героини ролика.
"Личность девушки установлена. За совершение мелкого хулиганства составлен административный материал", – сообщили 18 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП Павлодарской области.
В ведомстве подчеркнули, что публикация видеозаписей в интернете не освобождает граждан от ответственности за совершение правонарушений.
Полицейские призвали жителей соблюдать нормы морали и порядок как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве, напомнив, что социальные сети находятся под постоянным контролем правоохранительных органов.
28 июля 2026 года в МВД Казахстана заявили, что будут называть имена авторов противоправного контента в социальных сетях и показывать их исключительно в профилактических целях. В ведомстве отметили, что они "ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного".
Блогеры-нарушители в прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, "выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей".