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Происшествия

Казахстанская блогерша попала в полицию из-за видео в Instagram: чем все закончилось

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 01:46 Фото: pexels
В Павлодаре полицейские привлекли к ответственности девушку за нецензурную брань в увеселительном заведении. Видеозапись с инцидентом правоохранители обнаружили в ходе регулярного мониторинга социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Публикация с нарушением общественного порядка появилась на одной из страниц в Instagram. На кадрах девушка в откровенном наряде не стеснялась в выражениях, находясь в развлекательном локации.

Стражи порядка оперативно отреагировали на размещенный контент и установили личность героини ролика.

"Личность девушки установлена. За совершение мелкого хулиганства составлен административный материал", – сообщили 18 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП Павлодарской области.

В ведомстве подчеркнули, что публикация видеозаписей в интернете не освобождает граждан от ответственности за совершение правонарушений.

Полицейские призвали жителей соблюдать нормы морали и порядок как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве, напомнив, что социальные сети находятся под постоянным контролем правоохранительных органов.

28 июля 2026 года в МВД Казахстана заявили, что будут называть имена авторов противоправного контента в социальных сетях и показывать их исключительно в профилактических целях. В ведомстве отметили, что они "ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного".

Блогеры-нарушители в прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, "выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей".

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Канат Болысбек
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