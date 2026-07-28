"Каждый понесет ответственность": МВД будет публично называть имена блогеров-нарушителей

В Казахстане к административной ответственности привлекли девять авторов противоправного контента в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК.

"Министерство внутренних дел, руководствуясь принципом "Закон и Порядок", привлекло девять авторов противоправного контента – пользователей социальных сетей – к административной ответственности за нарушение законодательства в цифровом пространстве. Указанные граждане ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного. В прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей", – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, обращаясь к гражданам.

По его словам, особую тревогу вызывает то, что ежедневно свидетелями их непристойного поведения становятся другие пользователи соцсетей, и прежде всего – несовершеннолетние дети.

Официальный представитель МВД назвал имена блогеров-нарушителей, привлеченных к ответственности:

К примеру, 37-летняя жительница Астаны Ештаева Индира Оразовна, известная в TikTok под никнеймом "Бауырсақ", во время прямого эфира нецензурно выражалась и распространяла аморальный контент. За мелкое хулиганство она привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Ештаева Индира Оразовна, известная в TikTok под никнеймом "Бауырсақ", во время прямого эфира нецензурно выражалась и распространяла аморальный контент. За мелкое хулиганство она привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В Алматы 32-летний житель Батырбек Ақтөре Сейсембекұлы, известный под никнеймом "Ақтөре", во время прямого эфира нецензурно выражался и оскорблял окружающих. Решением суда он подвергнут административному аресту на пять суток.

32-летний житель Батырбек Ақтөре Сейсембекұлы, известный под никнеймом "Ақтөре", во время прямого эфира нецензурно выражался и оскорблял окружающих. Решением суда он подвергнут административному аресту на пять суток. В Шымкенте 20-летний житель города Сейдалиев Данияр, стремясь привлечь внимание аудитории, инсценировал в прямом эфире похищение человека с применением электрошокера, сопровождал трансляцию нецензурной бранью и грубо нарушал общественный порядок. За это он арестован на восемь суток.

20-летний житель города Сейдалиев Данияр, стремясь привлечь внимание аудитории, инсценировал в прямом эфире похищение человека с применением электрошокера, сопровождал трансляцию нецензурной бранью и грубо нарушал общественный порядок. За это он арестован на восемь суток. В Жамбылской области 41-летняя жительница региона Касымова Лайло Джубанышбековна, известная под никнеймом "Алтын қыз", неоднократно выходила на прямые эфиры, используя нецензурную лексику и распространяя противоправный контент. Она тоже оштрафована.

41-летняя жительница региона Касымова Лайло Джубанышбековна, известная под никнеймом "Алтын қыз", неоднократно выходила на прямые эфиры, используя нецензурную лексику и распространяя противоправный контент. Она тоже оштрафована. В этой же области установлены 19-летние жители Байбек Жаркынай и Танаберганов Асылжан, которые во время прямых эфиров в TikTok ради получения донатов и привлечения аудитории намеренно причиняли друг другу физический вред, создавая так называемый "хайповый" контент. Оба привлечены к административной ответственности.

"Еще раз предупреждаем. Не надо рассчитывать, что даже за анонимным аккаунтом или экраном телефона можно скрыться. У Министерства внутренних дел есть все необходимые инструменты, чтобы установить личность любого нарушителя. Каждый подобный факт будет выявлен. Каждый нарушитель понесет ответственность в соответствии с законом. И впредь мы будем называть имена нарушителей и показывать их исключительно в профилактических целях", – заявил Шынгыс Алекешев.

Спикер подчеркнул, что МВД продолжит последовательно очищать цифровое пространство от тех, кто разрушает культуру общественного поведения, подает молодежи опасный пример и пытается заработать популярность на хамстве, насилии, унижении людей, непристойном поведении и других нарушениях общественного порядка.

"Подавляющее большинство граждан не приемлет подобный контент. Люди напрямую обращаются в полицию с требованием принять меры к тем, кто нарушает закон в интернете. Каждое такое обращение находится в работе. "Закон и Порядок" – это не лозунг, это обязательное правило для каждого. И МВД будет неукоснительно обеспечивать его соблюдение как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве", – заключил Шынгыс Алекешев.

27 июля 2026 года МВД сделало важное предупреждение для подростков, пользующихся социальными сетями. Их предупредили, что безопасность в интернете начинается с простых, но важных правил.