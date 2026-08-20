Опасные газы из канализации чуть не погубили двух рабочих в ВКО: на помощь подоспел полицейский

В поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области двое работников местного коммунального предприятия потеряли сознание во время очистки канализационных труб. Инцидент произошел сегодня, 20 августа, около 14:30, сообщает Zakon.kz.

Один из рабочих спустился в канализационный люк и мгновенно отключился. Второй мужчина попытался вытащить коллегу, но также отравился газами и упал без чувств.

"Происходящее заметил криминалист Уланского района Асет Нагашбаев, который проходил неподалеку. Он услышал крики и увидел людей возле люка, после чего сообщил об этом участковому инспектору полиции", – рассказали в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области.

На место экстренно прибыл майор полиции Нурдаулет Тетепов. Рискуя жизнью, он спустился в колодец с помощью веревки и поочередно поднял обоих пострадавших на поверхность, после чего передал их бригаде скорой помощи.

Ранее в Восточно-Казахстанской области спасатели МЧС оказали помощь рабочим, пострадавшим во время проведения технических работ. Инцидент произошел в канализационном колодце, где трое мужчин получили острое отравление скопившимися газами.