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Происшествия

BMW снес ворота, а такси врезалось в столб: жесткое ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:19 Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы произошла жесткая авария с участием такси и BMW. В результате столкновения машины пробили оградку и врезались в частный жилой дом, передает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Нур-Алем и Покрышкина. В этот момент по Покрышкина в западном направлении ехало такси Chevrolet Cobalt, а по улице Нур-Алем наперерез ему – в южном направлении – двигался BMW 5-й серии.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:19

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, на этом перекрестке нет знаков приоритета, поэтому проезжать его водители должны были по правилу равнозначных дорог.

Однако обе машины одновременно выехали на пересечение, где BMW на скорости врезался в заднюю часть Chevrolet.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:19

Фото: Zakon.kz

От мощного удара оба водителя потеряли контроль над управлением, и неуправляемые автомобили выбросило с проезжей части прямо в сторону жилого сектора. В результате BMW снес ворота частного дома и частично заехал во двор, а Chevrolet Cobalt остановился только после тарана столба линии электропередачи.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:19

Фото: Zakon.kz

В результате аварии травмы получили водитель Chevrolet и его пассажир. Прибывшие на место медики госпитализировали их в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:19

Фото: Zakon.kz

Водитель BMW серьезных повреждений не получил и от медицинской помощи отказался.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:19

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства и оформляют ДТП.

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе в Актюбинской области. На участке автодороги столкнулись внедорожник Lexus и легковушка ВАЗ.

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Канат Болысбек
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