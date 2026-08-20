"Кайрат" разгромлен "Андерлехтом" в домашнем матче Лиги Европы УЕФА

Вечером 20 августа 2026 года на Центральном стадионе Алматы состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, где казахстанский "Кайрат" принимал бельгийский "Андерлехт", сообщает Zakon.kz.

Старт поединка стал огорчающим для хозяев поля: первый же угловой в исполнении гостей на второй минуте завершился голом, когда отличился защитник Жульян Бьянкон.

Спустя 22 минуты "Андерлехт" удвоил свое преимущество – дальним ударом ворота Темирлана Анарбекова прошил хавбек Лукас Амброс.

К концу первого тайма положение "Кайрата" стало совсем трудным. Сначала с поля был удален Александр Широбоков, а перед уходом на перерыв бельгийский коллектив довел счет до разгрома – 3:0 благодаря усилиям форварда Даниила Сикана.

На второй тайм команды выходили уже с другим настроением: гостям надо было забить еще пару мячей, чтобы полностью решить задачу выхода в общий этап Лиги Европы УЕФА. А вот подопечные Рафаэля Уразбахтина, играя вдесятером, не желали больше пропускать.

Чемпион Казахстана, несмотря на меньшинство, устоял перед натиском соперника. Результат 3:0 не изменился до финального свистка.

Ответный поединок между этими командами пройдет 27 августа в Бельгии.

Между тем послезавтра свой стартовый матч в Ла Лиге проведет мадридский "Реал" со своим новым главным тренером Жозе Моуринью.