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Спорт

"Кайрат" разгромлен "Андерлехтом" в домашнем матче Лиги Европы УЕФА

Футбол Матч Андерлехт , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 22:04 Фото: Zakon.kz.
Вечером 20 августа 2026 года на Центральном стадионе Алматы состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, где казахстанский "Кайрат" принимал бельгийский "Андерлехт", сообщает Zakon.kz.

Старт поединка стал огорчающим для хозяев поля: первый же угловой в исполнении гостей на второй минуте завершился голом, когда отличился защитник Жульян Бьянкон.

Спустя 22 минуты "Андерлехт" удвоил свое преимущество – дальним ударом ворота Темирлана Анарбекова прошил хавбек Лукас Амброс.

Футбол Поражение Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 22:04

Фото: Zakon.kz.

К концу первого тайма положение "Кайрата" стало совсем трудным. Сначала с поля был удален Александр Широбоков, а перед уходом на перерыв бельгийский коллектив довел счет до разгрома – 3:0 благодаря усилиям форварда Даниила Сикана.

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 22:04

Фото: Zakon.kz.

На второй тайм команды выходили уже с другим настроением: гостям надо было забить еще пару мячей, чтобы полностью решить задачу выхода в общий этап Лиги Европы УЕФА. А вот подопечные Рафаэля Уразбахтина, играя вдесятером, не желали больше пропускать.

Чемпион Казахстана, несмотря на меньшинство, устоял перед натиском соперника. Результат 3:0 не изменился до финального свистка.

Ответный поединок между этими командами пройдет 27 августа в Бельгии.

Между тем послезавтра свой стартовый матч в Ла Лиге проведет мадридский "Реал" со своим новым главным тренером Жозе Моуринью.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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