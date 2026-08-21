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Происшествия

Груженный щебнем грузовик вылетел на встречку в Алматы – кадры с места ДТП

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
В Алатауском районе Алматы сегодня, 21 августа 2026 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Howo с длинным прицепом, полностью загруженным щебнем. В результате аварии пострадал водитель, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло в Индустриальной зоне города.

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, при выезде на кольцо грузовик Howo должен был уехать направо и совершить круговое движение. Но по неизвестным обстоятельствам груженное транспортное средство выехало на полосу встречного движения, то есть поехало по кольцу налево. Далее, двигаясь по кольцу, грузовик начал опрокидываться и перевернулся на бок.

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

Также очевидцы рассказали, что от мощного удара об асфальт кабина грузовика очень сильно смялась и деформировалась.

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

После опрокидывания весь щебень, которым был загружен грузовик, вылетел из кузова и засыпал все на расстоянии более 10 м.

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал водитель Howo. Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи госпитализировала мужчину.

По счастливой случайности, как подчеркнули очевидцы, на пути грузовика никого не оказалось. Также они отметили, что на Howo баллоны на колесах находились в очень плачевном состоянии, на одном из колес он вообще отсутствовал.

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

Алматы, грузовик, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:07

Фото: Zakon.kz

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства аварии: почему водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

20 августа 2026 года в Турксибском районе Алматы произошла жесткая авария с участием такси и BMW. В результате столкновения машины пробили ограду и врезались в частный жилой дом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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