21 нарушение выявили перед выборами в Казахстане

Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков 21 августа 2026 года на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказал о выявленных нарушениях в электоральный период, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также рассказал, какие именно нарушения были совершены казахстанцами.

"Всего с начала электоральной кампании министерством выявлено порядка 21 факта распространения материалов с признаками нарушения норм Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан". Основная часть была связана с проведением опросов общественного мнения неуполномоченными на то лицами, а также с размещением материалов, содержащих результаты опросов общественного мнения в период, когда законодательством установлен запрет на их обнародование", – сказал Канат Искаков.

Оставшиеся нарушения, по его словам, касаются неправильной маркировки либо отсутствия такой маркировки.

"Впереди у нас день тишины и день голосования. Мы не ожидаем, что в эти дни также будут нарушения, поэтому надеемся, что этого не будет", – добавил вице-министр.

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