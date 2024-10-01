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Законодательство РК

Казахстан осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в столице Судана

Заявление МИД РК из-за удара по резиденции дипмиссии ОАЭ в столице Судана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 16:21 Фото: МИД РК
Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление в связи с авиаударом по резиденции главы посла ОАЭ в Судане, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в опубликованном 1 октября заявлении, внешнеполитическое ведомство РК "решительно осуждает авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана – городе Хартуме, совершенный 29 сентября 2024 года".

"Считаем абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемый статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности", – отметили в МИД.

30 сентября в Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что самолет регулярной армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме. В ведомстве отметили, что зданию был нанесен "значительный ущерб". В ОАЭ потребовали от Судана взять на себя ответственность за этот поступок.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в Бангладеш, охваченный масштабными протестами.

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