Ушла в лес и исчезла: школьницу около пяти часов искали в горах Бурабая

В Акмолинской области искали девочку-подростка, потерявшуюся в лесной местности Национального парка "Бурабай". Пропавшую обнаружили полицейские, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию днем 25 августа. Родственники заявили, что подросток пропала в районе горы Синюха. Учитывая сложный рельеф местности и скорое наступление темноты, полицейские незамедлительно приступили к поискам.

Также подключились сотрудники ДЧС, работники Нацпарка и волонтеры движения "Lider KZ". Подробности раскрыли в МВД РК 26 августа 2026 года.

"Поисковые группы обследовали лесные массивы и прилегающую территорию, отрабатывая возможные маршруты передвижения девочки. Благодаря оперативному реагированию, четкой координации действий и слаженной работе всех задействованных служб пропавшую удалось обнаружить уже в темное время суток спустя около пяти часов после исчезновения", – рассказали в пресс-службе МВД.

Девочку нашли живой, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Особую благодарность всем участникам поисковой операции выразила мать.

Она отметила оперативность полицейских, спасателей, сотрудников национального парка и волонтеров, которые не бросили семью в беде.

В полиции говорят: своевременное обращение за помощью значительно повышает шансы отыскать пропавшего человека. В подобных ситуациях не стоит терять время на самостоятельные поиски, особенно в лесу и в горах.

Полицейские призывают заранее сообщать близким маршрут, соблюдать меры безопасности во время прогулок, не уходить далеко от оборудованных туристических троп, учитывать погодные условия и время возвращения.

А родителям рекомендуется не отпускать детей и подростков в лесные и горные районы без сопровождения взрослых.

Ранее пропавших туристов нашли на Бухтарминском водохранилище.