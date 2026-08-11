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Общество

Популярные горы Бурабая закрыли для туристов

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:45 Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
В одной из самых известных и посещаемых природоохранных зон Казахстана горы Кокшетау и Болектау закрыли для посещения до 20 августа 2026 года. С таким заявлением выступила администрация Государственного национального природного парка "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка подчеркивают, что ограничения с 10 по 20 августа связаны с установлением на территории высокого класса пожарной опасности – IV–V.

Решение принято в целях обеспечения безопасности посетителей и предотвращения возникновения лесных пожаров.

"В период высокой пожарной опасности сухая лесная подстилка и растительность становятся особенно уязвимыми к возгораниям, а распространение огня при неблагоприятных погодных условиях может происходить очень быстро".ГНПП "Бурабай"

Жителей и гостей курортной зоны просят с пониманием отнестись к временной мере, не пытаться пройти на закрытые маршруты и строго соблюдать требования пожарной безопасности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:45
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Гора Кокшетау (Синюха) и гора Болектау – это жемчужины Бурабая. Кокшетау – высочайший пик региона (947 м) с густыми лесами и скалами, а Болектау – небольшая доступная сопка (около 145-147 м), с которой за 15-20 минут подъема открывается лучший панорамный вид на озера и знаменитые скалы.

Ранее в парке с сожалением отмечали, что туристы Бурабая, несмотря на ограничения и предупреждения, продолжают нарушать правила.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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