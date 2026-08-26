Школьник из Актобе жестоко расправился с матерью на глазах у семьи: дело дошло до суда

В Актобе начался процесс по делу, которое потрясло весь город. На скамье подсудимых должен был оказаться 16-летний школьник. По версии следствия, в декабре прошлого года он напал с ножом на собственную мать и бабушку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 26 августа 2026 года телеканал "КТК", сам подросток на заседании не присутствует. Сейчас он находится в психиатрической больнице.

По результатам экспертизы, у него диагностировали параноидальную шизофрению. Специалисты пришли к выводу, что в момент преступления он не осознавал своих действий.

Сегодня в суд пришли отец и бабушка подростка. Оба попросили их не снимать и отказались от комментариев. Детали кровавой драмы зачитал гособвинитель.

"Подросток находился на кухне, когда мать сделала ему замечание по поводу успеваемости. После этого он открыл шкаф над раковиной, увидел нож с черной рукояткой, взял его и преследовал женщину до другой комнаты. Там он нанес ей несколько ножевых ранений в различные части тела. От полученных травм мать скончалась на месте". Ельдар Абиев, ст. прокурор управления прокуратуры Актюбинской области

Ранее сообщалось о другом жутком инциденте. На юге Казахстана 56-летний мужчина устроил кровавую расправу и смертельно ранил своего оппонента.