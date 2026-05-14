Происшествия

Талгар снова попал в криминальные сводки

Фото: pexels
В городе Талгаре Алматинской напали на судебного исполнителя прямо в его кабинете, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Республиканской палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ), это произошло накануне, 13 мая 2026 года.

"Прямо в конторе частного судебного исполнителя сын должника по алиментам нанес тяжелые удары по лицу и голове частному судебному исполнителю, в результате диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей. В ходе оперативных действий, подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование по ст. 409 Уголовного Кодекса РК "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением конституционного производства, правосудия, досудебного расследования или в связи с участием в судопроизводстве", – говорится в сообщении.

В палате дополнили, что, по имеющимся данным, причиной нападения стало несогласие должника по алиментам с оплатой деятельности ЧСИ в 100 тысяч тенге за период нахождения его в работе судоисполнителя. А чуть раньше стороны исполнительного производства пришли к медиации.

"С начала года, это четвертый зафиксированный факт нападения на частного судебного исполнителя. Первый случай произошел в Костанайской области, когда должник по алиментам нанес ножевое ранение женщине ЧСИ в область левой щеки. В начале уголовное дело было возбуждено по статье 409 УК, позже переквалифицировано на особо тяжкое, на статью 408 "Посягательство на жизнь судьи Конституционного Суда Республики Казахстан, лица, осуществляющего правосудие, досудебное расследование или оказывающего юридическую помощь, а также эксперта и специалиста", по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Дело направлено в суд. По фактам нападения на ЧСИ в Туркестанской области – дело поступило в суд, в Восточно-Казахстанской области завершены следственные мероприятия", – дополнили в палате.

12 мая сообщалось, что в Талгарском районе от ножевых ранений погиб молодой человек. В марте жену и тещу задержали за убийство мужа в Талгаре. В апреле Талгарском районе задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве и разбое.

