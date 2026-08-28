#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.77
541.36
5.41
Происшествия

Жуткая находка: тело женщины обнаружили в канализационном колодце в Петропавловске

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 21:37 Фото: Zakon.kz
Страшную находку сделали в Петропавловске в районе городской больницы. В канализационном колодце по улице Тауфика Мухамедрахимова обнаружили тело неизвестной женщины, сообщает Zakon.kz.

Информация об обнаружении тела появилась в Telegram-канале Halyqstan. По предварительным данным, на вид погибшей около 40 лет. Никаких документов при себе у нее не оказалось.

"Судя по выраженным признакам разложения, тело находилось в колодце продолжительное время. Ситуацию могла усугубить аномальная жара, которая несколько недель стояла в регионе. Сразу установить личность погибшей не удалось", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области подтвердили факт обнаружения трупа.

"27 августа в Петропавловске возле канализационного колодца по улице Тауфика Мухамедрахимова обнаружено тело женщины. Личность погибшей на данный момент не установлена", – рассказали 28 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП СКО.

В полиции добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о другом жутком инциденте. На юге Казахстана 56-летний мужчина устроил кровавую расправу и смертельно ранил своего оппонента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции
19:51, 05 декабря 2024
Тело женщины обнаружили в одном из районов Алматы
Тело мужчины нашли в колодце Павлодара
04:28, 27 января 2024
Тело мужчины нашли в колодце Павлодара
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
18:14, 24 апреля 2026
Жуткое убийство в Караганде: женщину с ножевыми ранениями нашли в авто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Еркебулан Токтар после победного боя
22:12, Сегодня
Видео нокаута Еркебулана Токтара в поединке с Бобиржоном Исроиловым в Астане
Еркебулан Токтар после победного боя
21:59, Сегодня
Еркебулан Токтар жёстко нокаутировал Бобиржона Исроилова на турнире в Астане
Валерий Орехов перед матчем КХЛ
21:38, Сегодня
Голевая передача Орехова помогла "Металлургу" обыграть "Ладу" в товарищеском матче
Сакен Бибосынов перед поединком
21:29, Сегодня
Сакен Бибосынов уверенно выиграл третий бой в профессиональной карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: