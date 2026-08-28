Жуткая находка: тело женщины обнаружили в канализационном колодце в Петропавловске

Страшную находку сделали в Петропавловске в районе городской больницы. В канализационном колодце по улице Тауфика Мухамедрахимова обнаружили тело неизвестной женщины, сообщает Zakon.kz.

Информация об обнаружении тела появилась в Telegram-канале Halyqstan. По предварительным данным, на вид погибшей около 40 лет. Никаких документов при себе у нее не оказалось.

"Судя по выраженным признакам разложения, тело находилось в колодце продолжительное время. Ситуацию могла усугубить аномальная жара, которая несколько недель стояла в регионе. Сразу установить личность погибшей не удалось", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области подтвердили факт обнаружения трупа.

"27 августа в Петропавловске возле канализационного колодца по улице Тауфика Мухамедрахимова обнаружено тело женщины. Личность погибшей на данный момент не установлена", – рассказали 28 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП СКО.

В полиции добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о другом жутком инциденте. На юге Казахстана 56-летний мужчина устроил кровавую расправу и смертельно ранил своего оппонента.