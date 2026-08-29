"Гостя жестоко избили до потери сознания": скандал разгорелся вокруг популярного клуба в Семее

В Семее разгорелся скандал вокруг одного из местных ночных клубов. Сотрудники заведения пожаловались в социальных сетях на принудительную остановку работы и давление со стороны силовиков, однако в Департаменте полиции области Абай озвучили другую версию событий, сообщает Zakon.kz.

Администрация и коллектив заведения опубликовали видеообращение, в котором заявили о неправомерных, по их мнению, действиях полицейских, из-за которых сорвались запланированные мероприятия.

"Несмотря на банкеты и подтвержденные бронирования, нам не дали продолжить работу. Ресторан понес серьезные финансовые убытки, а наши гости были вынуждены срочно менять свои планы. При этом нам до сих пор неизвестно, сколько продлится приостановка и когда нам разрешат возобновить работу. Сегодня всех сотрудников ресторана вызвали на допросы, нам не дали работать, насильно вывозили на допрос. Из-за сильного давления и стресса одному из наших сотрудников стало плохо", – заявили представители заведения.

В связи с этим коллектив заведения записал открытое обращение к Генеральной прокуратуре Казахстана с просьбой вмешаться в ситуацию, провести объективную проверку и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

Сотрудники заявили о готовности предоставить надзорному ведомству все имеющиеся документы, видеозаписи и доказательства для защиты своих законных прав.

В Департаменте полиции области Абай 29 августа 2026 года прокомментировали ситуацию и опровергли информацию о полной заморозке работы бизнеса. В ведомстве пояснили, что стражи порядка лишь опечатали место преступления в рамках уголовного дела о хулиганстве.

По данным полиции, 22 августа около 04:00 на танцполе ресторана неизвестный жестоко избил 37-летнего астанчанина.

"От удара мужчина упал и долгое время находился без сознания. Помощь ему оказывали посетители, находившиеся рядом. При этом администрация заведения своевременно не вызвала сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Правоохранители также обратили внимание на систематические проблемы с безопасностью в данном увеселительном заведении.

"Заведение работает до последнего посетителя, при этом постоянная лицензированная охрана внутри помещения отсутствует. С учетом складывающейся оперативной обстановки принимаемые администрацией меры не обеспечивают должного уровня безопасности и порядка, в связи с чем полиция выставляет вблизи клуба дополнительный наряд. С начала текущего года внутри заведения зарегистрировано 15 сообщений о правонарушениях. По двум фактам групповых драк проводятся досудебные расследования", – подчеркнули в ДП области Абай.

В полиции напомнили владельцам развлекательных заведений, что по закону "О защите прав потребителей" они обязаны обеспечивать клиентам безопасный отдых, держать надлежащую охрану и своевременно информировать экстренные службы о любых ЧП.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы взялась за увеселительные заведения и продуктовые магазины.