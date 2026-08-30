Подозрительный минивэн остановили полицейские в Алматы – момент попал на видео

Обычная проверка документов на улицах Алматы закончилась изъятием минивэна, который использовался для перевозки туристов. Правоохранители заподозрили, что у автомобиля были подделаны идентификационные номера, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Достык.

Экипаж специализированного батальона патрульной полиции остановил минивэн марки Toyota Estima для стандартной проверки документов. Однако в ходе осмотра у инспекторов возникли серьезные вопросы к самому транспортному средству.

Стражи порядка обратили внимание на явные несоответствия в идентификационных данных машины, после чего возникло подозрение, что VIN-код автомобиля мог быть искусственно изменен.

"На место незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Машину осмотрели, провели необходимые процессуальные действия и изъяли для дальнейшей проверки. Сам водитель пояснил, что автомобилем пользуется в качестве наемного водителя и перевозит туристов по городу и его достопримечательностям. По его словам, машина принадлежит фирме", – говорится в сообщении ДП.

Окончательную точку в этом деле поставят эксперты. В ближайшее время по изъятому автомобилю назначат комплексные экспертизы, которые точно определят подлинность VIN-кода и реальное происхождение машины. По результатам исследований будет принято соответствующее процессуальное решение.

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