#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.77
541.36
5.41
Происшествия

Казахстанец попался с огромным запасом наркотиков и его отговорка поразила даже полицейских

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, зависимые, зависимость, зависимый, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 23:21 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли крупный факт незаконного хранения наркотиков в рамках профилактического мероприятия "Қарасора-2026". Хозяина дома выдал резкий запах и сомнительное поведение, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, подозрительную находку стражи порядка обнаружили во время неотложного обыска во дворе и пристройках у 48-летнего жителя района Үлкен Нарын.

На участке мужчины правоохранители нашли 22 куста конопли, а в хозяйственных помещениях – спрятанные свертки и емкости с растительным веществом.

"Согласно заключению экспертизы, изъятые растения являются каннабисом в невысушенном виде. Кроме того, обнаруженные вещества признаны марихуаной общим весом свыше 700 гр. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 6,7 кг", – говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что сам мужчина на момент проверки находился под воздействием каннабиноидов. Задержанный попытался оправдаться перед оперативниками и заявив, что не занимался культивацией.

По его словам, он всего лишь собирал дикорастущую коноплю исключительно для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

25 августа 2026 года в Министерстве внутренних дел Казахстана раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом. Особую обеспокоенность у правоохранителей вызвало вовлечение подростков в наркосреду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
полиция, КНБ, задержание
09:36, 01 октября 2025
Мешки с наркотиками в багажнике Camry: полиция и КНБ провели совместную спецоперацию
наркотики, полиция, задержание
21:34, 17 июня 2026
Житель Казахстана устроил дома наркоферму и попался полиции
Во время спецоперации полицейские изъяли 13 тонн наркотиков
12:02, 12 июля 2024
Во время спецоперации полицейские изъяли 13 тонн наркотиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи с двумя поясами UFC
00:48, 31 августа 2026
Чемпион UFC Джастин Гейджи объявил об уходе на затяжную паузу до конца 2026 года
Александр Шевченко на турнире Chengdu Open
00:12, 31 августа 2026
Шевченко в пятисетовом триллере проиграл Прижмичу в первом круге US Open-2026
Авторы первых двух голов в матче Атырау - Астана Бауыржан Исламхан и Станислав Басманов
23:43, 30 августа 2026
Опубликовано видео победы "Астаны" над "Атырау" в матче КПЛ
Григорий Ломакин на домашнем турнире ITF в Астане
23:14, 30 августа 2026
Теннисист Григорий Ломакин уступил в квалификации "Челленджера" в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: