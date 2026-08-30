Казахстанец попался с огромным запасом наркотиков и его отговорка поразила даже полицейских

В Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли крупный факт незаконного хранения наркотиков в рамках профилактического мероприятия "Қарасора-2026". Хозяина дома выдал резкий запах и сомнительное поведение, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, подозрительную находку стражи порядка обнаружили во время неотложного обыска во дворе и пристройках у 48-летнего жителя района Үлкен Нарын.

На участке мужчины правоохранители нашли 22 куста конопли, а в хозяйственных помещениях – спрятанные свертки и емкости с растительным веществом.

"Согласно заключению экспертизы, изъятые растения являются каннабисом в невысушенном виде. Кроме того, обнаруженные вещества признаны марихуаной общим весом свыше 700 гр. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 6,7 кг", – говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что сам мужчина на момент проверки находился под воздействием каннабиноидов. Задержанный попытался оправдаться перед оперативниками и заявив, что не занимался культивацией.

По его словам, он всего лишь собирал дикорастущую коноплю исключительно для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

25 августа 2026 года в Министерстве внутренних дел Казахстана раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом. Особую обеспокоенность у правоохранителей вызвало вовлечение подростков в наркосреду.