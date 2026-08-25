Задержаны лидеры ОПГ и изъято 865 кг "порошка": в МВД раскрыли масштаб борьбы с незаконным бизнесом

Сегодня, 25 августа 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом, сообщает Zakon.kz.

Как заявил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, за 7 месяцев текущего года выявлено 4,5 тыс. наркоправонарушений.

"Ликвидировано 17 очагов производства синтетики. Пресечена деятельность 7 ОПГ, в отношении которых возбуждено 12 дел. Задержаны 9 лидеров и 41 участник. Объем изъятого "порошка" составил 865 кг – это миллионные дозы синтетических наркотиков, которые не допущены в незаконный оборот. Речь идет о десятках тысяч предотвращенных случаев зависимости, сохраненном здоровье граждан и спасенных человеческих жизнях", – заявил спикер.

Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает вовлечение подростков в наркосреду: задержаны 55 несовершеннолетних, из них 32 причастны к сбыту наркотиков.

"Субъектами профилактики проведено свыше 14 тыс. антинаркотических мероприятий с охватом более двух миллионов подростков и молодежи. Активизирована работа в информационном пространстве. В средствах массовой информации и социальных сетях размещено порядка 24 тыс. различных публикаций на антинаркотическую тематику", – перечислил Бахытжан Амирханов.

Наряду с оперативно-профилактическими мероприятиями, как отметил представитель МВД, принимаются меры по подрыву финансовой составляющей наркобизнеса.

"Заморожено 10 тыс. карт-счетов на сумму 258 млн тенге. Ограничены транзакционные операции по 215 тыс. иностранных карт-счетов, задействованных в теневых финансовых схемах наркоторговли. Заблокировано 8,5 тыс. наркосайтов", – подчеркнул Бахытжан Амирханов.

Также он заявил, что антинаркотическая политика государства нацелена на создание надежного заслона на пути распространения наркотиков, представляющих угрозу генофонду нации.

По словам представителя МВД, данная работа будет продолжена.

20 августа 2026 года стало известно, что МВД накрыло масштабное производство "синтетики" в Экибастузе. В результате принятых мер были задержаны местные жители – два брата. Установлено, что действия подозреваемых координировал куратор через мессенджер Signal, который отслеживал весь цикл наркопроизводства и оставлял им схроны с прекурсорами.