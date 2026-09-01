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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с двумя Chevrolet Cobalt в области Жетысу

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 18:14 Фото: Zakon.kz
На 110-м километре автодороги Сарыозек – Коктал в области Жетысу столкнулись два автомобиля Chevrolet Cobalt. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) унесло жизни шести человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) озвучили предварительные данные.

Известно, что водитель одного из авто выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным транспортом.

"Шесть человек погибли на месте происшествия, еще один человек с различными травмами доставлен в медицинское учреждение", – уточнили в ДП.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Призываем водителей строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД), не превышать установленную скорость и соблюдать требования безопасности на дороге".Пресс-служба ДП области Жетысу

Несколько дней ранее трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в районе Кирпичного в Астане. Под колесами грузового автомобиля погибла 46-летняя велосипедистка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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