Шесть человек погибли в ДТП с двумя Chevrolet Cobalt в области Жетысу

На 110-м километре автодороги Сарыозек – Коктал в области Жетысу столкнулись два автомобиля Chevrolet Cobalt. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) унесло жизни шести человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) озвучили предварительные данные.

Известно, что водитель одного из авто выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным транспортом.

"Шесть человек погибли на месте происшествия, еще один человек с различными травмами доставлен в медицинское учреждение", – уточнили в ДП.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Призываем водителей строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД), не превышать установленную скорость и соблюдать требования безопасности на дороге". Пресс-служба ДП области Жетысу

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