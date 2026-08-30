"Разбил стекло о голову": жестокое избиение девушки в клубе Уральска попало на видео

В социальных сетях распространяется видеозапись жестокого нападения на девушку, произошедшего в подсобном помещении одного из ночных клубов Уральска. На кадры с избиением уже отреагировали правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.

На обнародованных кадрах видно, как пострадавшая сидит на полу и отчаянно пытается отбиться от нападающего ногами. В какой-то момент ей удается оттолкнуть агрессора, однако мужчина тут же швыряет в нее стеклянный предмет, который разбивается прямо о ее голову.

В публикациях к видео утверждалось, что к преступлению якобы причастен действующий сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, запечатленный на видеозаписи, задержан и доставлен в полицию. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства Департамента полиции ЗКО. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – прокомментировали 30 августа 2026 года инцидент корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе областного ДП.

Ранее в Семее разгорелся скандал вокруг одного из местных ночных клубов. Сотрудники заведения пожаловались в социальных сетях на принудительную остановку работы и давление со стороны силовиков, однако в Департаменте полиции области Абай озвучили другую версию событий.