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Происшествия

"Разбил стекло о голову": жестокое избиение девушки в клубе Уральска попало на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 19:25 Фото: pexels
В социальных сетях распространяется видеозапись жестокого нападения на девушку, произошедшего в подсобном помещении одного из ночных клубов Уральска. На кадры с избиением уже отреагировали правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.

На обнародованных кадрах видно, как пострадавшая сидит на полу и отчаянно пытается отбиться от нападающего ногами. В какой-то момент ей удается оттолкнуть агрессора, однако мужчина тут же швыряет в нее стеклянный предмет, который разбивается прямо о ее голову.

В публикациях к видео утверждалось, что к преступлению якобы причастен действующий сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, запечатленный на видеозаписи, задержан и доставлен в полицию. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства Департамента полиции ЗКО. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – прокомментировали 30 августа 2026 года инцидент корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе областного ДП.

Ранее в Семее разгорелся скандал вокруг одного из местных ночных клубов. Сотрудники заведения пожаловались в социальных сетях на принудительную остановку работы и давление со стороны силовиков, однако в Департаменте полиции области Абай озвучили другую версию событий.

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Канат Болысбек
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