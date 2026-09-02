Полицейские ЗКО создали "зеленый коридор" для беременной женщины
Инцидент произошел около 6:30 в районе поселка Подстепное. К инспекторам службы БПП ДП ЗКО Рысбеку Агзамову и Ринату Бигалиеву обратился мужчина, который сообщил, что везет беременную супругу в больницу и у нее начались схватки.
Полицейские незамедлительно организовали сопровождение автомобиля и обеспечили "зеленый коридор" до медицинского учреждения. Благодаря этому супруги смогли быстро добраться до больницы.
Семья приехала вовремя – вскоре после этого женщина родила ребенка.
Позже молодой отец выразил полицейским благодарность за помощь. Он отметил, что в тот момент каждая минута имела большое значение, а благодаря оперативным действиям патрульных супруги успели в роддом.
Для семьи помощь полицейских стала частью одного из самых важных событий в жизни – рождения ребенка.
Ранее перед 1 сентября МВД обратилось ко всем родителям и педагогам Казахстана.