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Происшествия

Полицейские ЗКО создали "зеленый коридор" для беременной женщины

Полицейские ЗКО создали зеленый коридор для беременной женщины, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 19:16 Фото: Zakon.kz
Сотрудники патрульной полиции в Западно-Казахстанской области помогли супругам экстренно добраться до роддома. Женщина начала рожать по дороге в больницу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 6:30 в районе поселка Подстепное. К инспекторам службы БПП ДП ЗКО Рысбеку Агзамову и Ринату Бигалиеву обратился мужчина, который сообщил, что везет беременную супругу в больницу и у нее начались схватки.

Полицейские незамедлительно организовали сопровождение автомобиля и обеспечили "зеленый коридор" до медицинского учреждения. Благодаря этому супруги смогли быстро добраться до больницы.

Семья приехала вовремя – вскоре после этого женщина родила ребенка.

Позже молодой отец выразил полицейским благодарность за помощь. Он отметил, что в тот момент каждая минута имела большое значение, а благодаря оперативным действиям патрульных супруги успели в роддом.

Для семьи помощь полицейских стала частью одного из самых важных событий в жизни – рождения ребенка.

Ранее перед 1 сентября МВД обратилось ко всем родителям и педагогам Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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