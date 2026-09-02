Новорожденного ребенка нашли в мусорке на юге Казахстана
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Младенца обнаружили в мусорке в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
Информация о случившемся появилась в соцсетях 2 сентября 2026 года. Сообщалось, что на территории военного городка Гвардейский в одном из мусорных контейнеров нашли новорожденную девочку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности родителей.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области факт подтвердили.
"По факту оставления новорожденного в опасности сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личности матери ребенка и выяснение всех обстоятельств произошедшего", – прокомментировали в ДП.
Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
"Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – добавили в полиции.
В июле 2026 года в Астане тело недоношенного младенца обнаружили в канализационном сливе одного из жилых домов.
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