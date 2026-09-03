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Происшествия

В Алматы опасная выходка нетрезвой компании привела к экстренному торможению поезда

жд вокзал Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 14:31 Фото: ДП на транспорте
На станции Алматы-1 мужчина и две женщины устроили опасный "перфоманс", который привел к экстренному торможению пассажирского поезда, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) на транспорте, инцидент произошел 2 сентября 2026 года.

"Установлено, что в момент отправления со станции Алматы-1 пассажирского поезда сообщением Алматы – Атырау данные граждане попытались на ходу запрыгнуть на подножку локомотива, удерживаясь за его поручни. Одновременно с этим они начали бросать посторонние предметы в кабину машиниста. В связи с возникновением угрозы безопасности людей машинистом применено экстренное торможение. Время незапланированной остановки поезда составило 2 минуты", – рассказали в ДП.

Правонарушителей доставили в комнату полиции. В ходе проверки транспортные полицейские установили личности задержанных – ими оказались жители Жамбылской и Алматинской областей в возрасте 32-35 лет.

В отношении задержанных возбуждено административное производство. Основанием послужили распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В полиции напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а подобные действия влекут за собой жесткую ответственность по закону.

Сегодня, 3 сентября, стало известно о гибели мужчины на железной дороге в Балхаше – его сбил поезд. 27 августа в Акмолинской области мужчина вышел из вагона на станции и угодил под движущийся поезд.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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