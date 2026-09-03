Сеть порностудий раскрыли в Казахстане: осуждены 14 человек
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В Усть-Каменогорске вынесли приговор участникам крупной преступной группы, которая в течение шести лет занималась изготовлением и распространением порнографических материалов. Межрайонный суд по уголовным делам признал виновными всех 14 фигурантов резонансного дела, сообщает Zakon.kz.
Об этом 3 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области. По данным надзорного органа, преступная сеть действовала с 2018 по 2024 год.
Члены организованной группы развернули масштабный нелегальный бизнес на территории сразу нескольких регионов Казахстана, получая от этого стабильный и высокий доход.
В ходе судебных разбирательств государственное обвинение представило исчерпывающие доказательства причастности каждого из участников к инкриминируемым преступлениям.
"Суд признал вину 14 участников организованной преступной группы полностью доказанной и назначил наказание в виде лишения свободы с различными сроками", – сообщили в пресс-службе прокуратуры ВКО.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в области Абай задержана семейная пара, которая организовала порностудии для вебкам-бизнеса на территории нескольких городов Казахстана.
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