Разъяренный из-за наручников казахстанец ударил сержанта головой

В Атырау местный житель получил три года колонии за дерзкое нападение на полицейского прямо в камере ИВС. Мужчина устроил драку при обыске и несколько раз ударил сержанта головой, находясь под следствием за прошлый скандал с захватом чужого автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2026 года пишет "Ак Жайык". По данным издания, жителя Атырау после очередного задержания поместили в камеру №2 изолятора временного содержания. За что именно он первоначально был задержан, неизвестно.

Во время проверки к нему пришли двое сотрудников ИВС. Полицейские должны были осмотреть задержанного и проверить, нет ли при нем запрещенных вещей. Сам мужчина позже рассказывал, что сотрудники собирались забрать его одежду. Ему это не понравилось.

На предупреждение о правилах содержания в ИВС мужчина заявил, что его личные вещи трогать не нужно и они останутся у него. Началась перепалка.

"Сначала задержанный двумя руками толкнул одного из полицейских в грудь. Когда сотрудники попытались надеть на него наручники, он продолжил сопротивляться и четыре раза ударил сержанта головой. У полицейского остались кровоподтек возле левого глаза и рваная рана левой кисти. Экспертиза установила, что травмы не повлекли кратковременного расстройства здоровья", – говорится в сообщении.

Позже мужчина полностью признал вину. Он объяснил, что разозлился, когда ему стали надевать наручники, извинился перед потерпевшим и попросил о более мягком наказании. Сам полицейский претензий к нему не предъявлял.

Это был не первый случай, когда атыраусец решил разобраться в конфликте силой. Предыдущий криминальный эпизод в биографии мужчины был связан с семейным долгом.

Его беременной жене, работавшей администратором в учебном центре, заблокировали счета из-за невыплаченного кредита в 3 млн тенге, который она оформила по просьбе своей начальницы.

Кредитор пошла в суд, счета женщины заблокировали, а сама она в это время ждала ребенка и не могла получить положенные выплаты. Когда об этом узнал муж, он решил вмешаться.

"Начальница приехала к ним, чтобы оформить доверенность и попытаться разобраться с заблокированными счетами. Но разговор быстро перерос в скандал. Мужчина применил к гостье силу, забрал из кармана ее куртки ключи от Toyota Camry и уехал на машине", – отмечается в публикации.

С чужой Camry он из Атырау уехал в Актобе, оттуда – в Кызылорду. Там его в итоге и задержали. Но и на этом история не закончилась.

После возвращения машины хозяйка заявила, что в салоне находилось 6 млн тенге наличными, обвинив мужчину в крупной краже. Однако в суде эта версия рассыпалась: о пропаже денег женщина заявила лишь спустя месяц, а доказательств их наличия в бардачке не нашлось.

По обвинению в краже тенге мужчину оправдали. За то, что он силой забрал ключи и самовольно увез машину, ему назначили 1,5 года ограничения свободы.

Не успев погасить эту судимость, мужчина вновь попал под суд за нападение на сотрудника ИВС. На этот раз за применение насилия к представителю власти его приговорили к 3 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Ранее сообщалось, что нападение на полицейского закончилось для казахстанца приговором.