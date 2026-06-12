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События

Угрожал "оружием": отвергнутый казахстанец устроил безумную выходку на работе бывшей

Конфликт между бывшими возлюбленными закончился арестом в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 18:26 Фото: скриншот видео
Визит с игрушечным пистолетом в одну из клиник Уральска закончился для местного жителя арестом. Бывший возлюбленный сотрудницы медучреждения устроил громкий скандал прямо на ее рабочем месте, передает Zakon.kz.

Об этом 12 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, вместо конструктивного разговора мужчина перешел на нецензурную брань, серьезно напугав персонал и посетителей организации.

Нарушителя оперативно задержали прибывшие по вызову полицейские. В ходе разбирательства выяснилось, что во время конфликта в руках у дебошира находился предмет, внешне похожий на пистолет.

Как установили стражи порядка, оружие оказалось игрушечным и реальной опасности для окружающих не представляло, однако психологический эффект возымело. В отношении задержанного сразу же составили административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Суд Уральска оперативно рассмотрел материалы дела, признал мужчину виновным.

"По результатам рассмотрения материалов дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 15 суток", – сообщили в ДП.

Ранее в Уральске несовершеннолетний угнал у собственного отца автомобиль марки JAC и устроил на нем зрелищное ДТП, пытаясь скрыться от преследования патрульных машин.

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Канат Болысбек
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