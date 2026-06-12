Угрожал "оружием": отвергнутый казахстанец устроил безумную выходку на работе бывшей
Об этом 12 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, вместо конструктивного разговора мужчина перешел на нецензурную брань, серьезно напугав персонал и посетителей организации.
Нарушителя оперативно задержали прибывшие по вызову полицейские. В ходе разбирательства выяснилось, что во время конфликта в руках у дебошира находился предмет, внешне похожий на пистолет.
Как установили стражи порядка, оружие оказалось игрушечным и реальной опасности для окружающих не представляло, однако психологический эффект возымело. В отношении задержанного сразу же составили административный протокол по факту мелкого хулиганства.
Суд Уральска оперативно рассмотрел материалы дела, признал мужчину виновным.
"По результатам рассмотрения материалов дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 15 суток", – сообщили в ДП.
Ранее в Уральске несовершеннолетний угнал у собственного отца автомобиль марки JAC и устроил на нем зрелищное ДТП, пытаясь скрыться от преследования патрульных машин.