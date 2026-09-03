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Происшествия

Казахстанец "добился успеха" в бизнесе, заработав 288 млн тенге, но получил судимость

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 20:54 Фото: Zakon.kz
В Экибастузе завершилось громкое судебное разбирательство в отношении организаторов крупной сети по продаже вейпов. Трое молодых людей наладили нелегальный бизнес через мессенджер Telegram, успев заработать сотни миллионов тенге до визита правоохранителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе ДУИС региона. По их данным, организатор схемы создал Telegram-канал под названием "Majorka", где выставлял виртуальную витрину с фото и ценами на электронные сигареты.

Товар продавали жителям Экибастуза и ближайших населенных пунктов. Для хранения продукции и работы на доставке организатор привлег двоих своих знакомых.

"Во время обысков было изъято более 3 100 электронных систем потребления общей стоимостью свыше 24,5 млн тенге. При этом финансовый оборот оказался значительно масштабнее: согласно заключению специалиста, на банковские счета организатора от реализации вейпов поступило 288,9 млн тенге", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДУИС.

Экибастузский городской суд признал главного фигуранта виновным и назначил ему два года ограничения свободы с пробационным контролем.

Двум его соучастникам суд определил наказание в виде 50 часов общественных работ каждому.

После вступления приговора в законную силу всех троих осужденных поставили на учет в службе пробации Экибастуза, а помощников организатора уже направили на отбывание общественных работ.

Ранее сообщалось, что актюбинец "озолотился" на фейковых объявлениях, сдав несуществующие квартиры людям.

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Канат Болысбек
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