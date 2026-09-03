Казахстанец решился на дерзкий шаг, но просчитался и попался полиции

В Усть-Каменогорске полицейские по горячим следам задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Средь бела дня он сорвал с незнакомой женщины золотую цепочку и попытался скрыться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 сентября 2026 года YK-news.kz, происшествие случилось днем на проспекте Назарбаева возле одного из магазинов. Сообщение о грабеже поступило на канал "102".

По словам потерпевшей, неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Женщина осталась на месте и вызвала полицию, после чего правоохранители приступили к поиску подозреваемого.

"С помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили направление его движения. Вскоре мужчину заметили в одном из дворов неподалеку от места происшествия", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Усть-Каменогорск всколыхнула еще одна резонансная новость: суд вынес приговор 14 участникам организованной преступной группы, которые в течение шести лет изготавливали и распространяли порнографические материалы.