В Алматы ссора в магазине привела к уголовному делу
Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы произошел конфликт между двумя братьями и работником небольшого продмага, который перерос в драку, сообщает Zakon.kz.
В ходе потасовки один из участников получил удар колющим предметом в область груди. Участковый задержал участников конфликта и доставил их в подразделение полиции.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мужчина в Алматы получил трое суток ареста за то, что вмешивался в работу полиции.
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