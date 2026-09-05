В Алматы ссора в магазине привела к уголовному делу

В Турксибском районе Алматы произошел конфликт между двумя братьями и работником небольшого продмага, который перерос в драку, сообщает Zakon.kz.

В ходе потасовки один из участников получил удар колющим предметом в область груди. Участковый задержал участников конфликта и доставил их в подразделение полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина в Алматы получил трое суток ареста за то, что вмешивался в работу полиции.

