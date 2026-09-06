Туристы оказались в сложной ситуации в горах Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Медеуском районе Алматы спасатели оказали помощь трем молодым туристам на пике Кумбель. Группа находилась на высоте около 3180 м и самостоятельно продолжить спуск не могла, сообщает Zakon.kz.

Спасатели сопроводили молодых людей до остановки. Медицинская помощь им не потребовалась. В МЧС напомнили, что перед походом в горы важно учитывать физическую подготовку, состояние здоровья и погодные условия. При ухудшении самочувствия рекомендуется сразу обращаться за помощью. Ранее сообщалось, что мужчину, ушедшего за грибами, искали в Карагандинской области.

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