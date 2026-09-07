"Прячется в кустах": жуткий мужчина устроил непристойное шоу в центре Астаны

В социальных сетях распространяется информация о мужчине, который ведет себя неподобающим образом на улицах Астаны. На публикации местных жителей с требованием обезопасить прохожих отреагировали в правоохранительных органах, сообщает Zakon.kz.

Тревожная публикация появилась в Instagram-аккаунте zhaloby.astana. По словам жительницы города, неизвестный прячется в кустах в районе пересечения Коргалжынского шоссе и проспекта Туран, где совершает действия сексуального характера на глазах у людей.

Очевидцы успели снять происходящее на видео и утверждают, что мужчина также пытался зазывать прохожих.

"Хочу предупредить жителей и особенно родителей. Прошу обратить внимание на эту ситуацию, чтобы обезопасить женщин и детей", – написала автор обращения.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны. Стражи порядка уже приступили к поискам нарушителя.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и личности указанного гражданина. По результатам проверки действиям лица будет дана соответствующая правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", – рассказали 7 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Ранее был задержан извращенец, державший в страхе дачников в Алматинской области.