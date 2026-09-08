Неуправляемый МАЗ с человеком снаружи слетел с горы и воткнулся в асфальт в Алматы

В Алматы утром 8 сентября 2026 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автокрана, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла по Восточной объездной дороге (ВОАД), не доезжая улицы Нурмагамбетова, около 6:00 утра.

Со слов очевидцев, кран МАЗ приехал на стройку, чтобы проводить работы по подъему груза, остановился на территории объекта.

Внутри было два человека. Они вышли и стояли рядом в ожидании начала работ.

В какой-то момент МАЗ покатился вниз. Водитель с напарником попытались остановить технику, пробраться в кабину. Но, по всей видимости, сделать это им не удалось. Один из них до последнего держался за машину и в итоге слетел с горы вместе с ней.

Кран по пути снес бетонное ограждение, бетонный отбойник, протаранил забор лестницы и кабиной воткнулся в тротуар. К счастью, там не оказалось пешеходов.

В результате пострадал один человек, который пытался до последнего остановить технику. Со слов очевидцев, это водитель техники. По предварительной информации, мужчина получил перелом ноги. Его госпитализировали.

Вечером 7 сентября в Алматы на проспекте Аль-Фараби разбили в ДТП машину, купленную в этот же день за 40 млн тенге.