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Происшествия

Мощный удар выбросил авто на тротуар: жесткое ДТП с такси произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 01:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы ночью 10 сентября 2026 года произошло серьезное ДТП с участием такси Hongqi E-QM5 и Hyundai Sonata. В результате столкновения оба водителя и пассажир такси были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в Жетысуском районе на нерегулируемом перекрестке улиц Жумабаева и Сельской. По предварительным данным, водитель такси Hongqi E-QM5 двигался по улице Сельской в северном направлении и собирался повернуть налево на улицу Жумабаева.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 01:00

Фото: Zakon.kz

В этот момент, как сообщили очевидцы, по Жумабаева в восточном направлении ехал Hyundai Sonata. Одновременно с Жумабаева на Сельскую поворачивала направо "Газель", которая частично перекрыла обзор и движение на перекрестке.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 01:00

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель Hongqi, он предположил, что из-за "Газели" движение для других автомобилей перекрыто, и начал выезжать на перекресток для выполнения поворота. Однако он не убедился в безопасности маневра.

В этот момент Hyundai Sonata на большой скорости столкнулся с Hongqi E-QM5, удар пришелся в заднюю дверь китайского автомобиля.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 01:00

Фото: Zakon.kz

От удара Hongqi развернуло и отбросило на тротуар. Автомобиль снес несколько бордюров и врезался в забор частного жилого дома.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 01:00

Фото: Zakon.kz

Hyundai Sonata после столкновения выехал на полосу встречного движения и остановился рядом с Hongqi.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир такси. Всех троих госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства аварии и степень вины каждого из водителей предстоит установить следствию.

Ранее в Западно-Казахстанской области произошла трагедия: неизвестный водитель совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия.

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Канат Болысбек
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