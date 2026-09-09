Казахстанец на полной скорости насмерть сбил женщину и пустился в бега
Фото: Zakon.kz
В селе Круглоозерное Западно-Казахстанской области произошла трагедия: неизвестный водитель совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.
Сначала кадры с места инцидента и сообщения очевидцев появились в социальных сетях. Позже смертельное дорожно-транспортное происшествие официально подтвердили правоохранительные органы.
В пресс-службе Департамента полиции региона уточнили, что трагедия произошла поздно вечером 8 сентября 2026 года.
"Неизвестный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП один из пешеходов от полученных травм скончался, второй был госпитализирован с травмами", – сообщили 9 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.
Сразу после вызова на место прибыли полицейские. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось найти и задержать по горячим следам.
"Личность водителя и местонахождение автомобиля были установлены. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен под стражу. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", – добавили в ДП ЗКО.
Следствие по делу продолжается, а ход расследования находится на личном контроле руководства областного департамента полиции. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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