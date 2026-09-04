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Общество

После смертельных трагедий на стройках Астаны проведут проверки

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 07:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты населения усиливает контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда на строительных объектах Астаны после нескольких ЧП, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, решение принято 3 сентября 2026 года по итогам совещания с участием представителей государственных органов и строительной отрасли.

В столице произошло уже два падения башенных кранов. В результате погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. По каждому факту проводятся специальные расследования.

"Мы предупреждали застройщиков, давали время на устранение нарушений, проводили профилактическую работу. Но если кто-то решил, что требования безопасности можно игнорировать, – он ошибается. От ответственности никто не уйдет", – заявил Ербол Туякбаев.

По итогам совещания Комитету государственной инспекции труда поручено инициировать внеплановые проверки строительных объектов. При выявлении нарушений материалы будут направляться в компетентные государственные органы для принятия предусмотренных законом мер.

Отдельное внимание будет уделено организациям, где несчастные случаи и нарушения повторяются.

"Если произошел несчастный случай, проведено расследование, выдано предписание, нарушения якобы устранены, а затем происходит новая трагедия – возникает серьезный вопрос к первым руководителям строительных компаний. Повторный несчастный случай – это уже сигнал о системной проблеме", – подчеркнул первый вице-министр.

В отношении таких компаний предложено применять более жесткие меры реагирования, вплоть до рассмотрения вопроса о приостановлении либо отзыве лицензий.

Ербол Туякбаев также призвал не использовать "человеческий фактор" как универсальное объяснение производственных происшествий.

3 сентября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переназначении Аскарбека Ертаева на должность министра труда и социальной защиты населения Казахстана.

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Камила Салкымбаева
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