30 млн тенге удалось сохранить: мошенники атакуют жителей Алматинской области

С начала года в Алматинской области зарегистрировали около 1 000 интернет-мошенничеств. При этом с 10 августа новая система защиты, запущенная совместно с "Казахтелекомом", помогла предотвратить хищение около 30 млн тенге у более 90 граждан, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции региона Рустем Абильханулы.

С 10 августа благодаря системе, запущенной совместно с АО "Казахтелеком", удалось предотвратить мошеннические операции в отношении более 90 граждан. Общая сумма сохраненных средств составила около 30 млн тенге.

Полиция призывает граждан не доверять подозрительным звонкам и не сообщать неизвестным SMS-коды, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию. При возникновении сомнений правоохранители рекомендуют прекратить разговор и самостоятельно проверить полученные сведения.

Также в полиции советуют перед принятием финансовых решений консультироваться с близкими и не поддаваться на психологическое давление мошенников.

Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам со срочным предупреждением.