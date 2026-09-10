30 млн тенге удалось сохранить: мошенники атакуют жителей Алматинской области
Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции региона Рустем Абильханулы.
С 10 августа благодаря системе, запущенной совместно с АО "Казахтелеком", удалось предотвратить мошеннические операции в отношении более 90 граждан. Общая сумма сохраненных средств составила около 30 млн тенге.
Полиция призывает граждан не доверять подозрительным звонкам и не сообщать неизвестным SMS-коды, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию. При возникновении сомнений правоохранители рекомендуют прекратить разговор и самостоятельно проверить полученные сведения.
Также в полиции советуют перед принятием финансовых решений консультироваться с близкими и не поддаваться на психологическое давление мошенников.
Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам со срочным предупреждением.