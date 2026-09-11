Один код из SMS едва не заставил казахстанку взять миллионный кредит

Полицейские Алматинской области помогли женщине, которую мошенники пытались убедить оформить крупный кредит. Злоумышленники связались с ней под предлогом доставки заказа с маркетплейса и для "подтверждения операции" попросили назвать код из SMS, сообщает Zakon.kz.

После этого разговора жительница региона перестала выходить на связь и пропала. Стражи порядка выяснили, что по месту регистрации ее нет, а аферисты в этот момент продолжают обрабатывать жертву, склоняя к оформлению займа.

Чтобы разыскать пропавшую как можно быстрее, оперативники связались с ее родственниками и знакомыми.

В результате поисков полицейские выехали в город Алатау и успели перехватить женщину до того, как она перевела деньги злоумышленникам. Подробности спецоперации и эмоциональное состояние спасенной правоохранители показали на видео.

В полиции в очередной раз призывают граждан не сообщать посторонним SMS-коды и персональные данные, а также не оформлять кредиты по указанию неизвестных. При любых подозрениях следует незамедлительно звонить на номер 102.

Ранее сообщалось, что в Астане сотрудники полиции раскрыли новую схему мошенников.