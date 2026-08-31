Полиция раскрыла новую схему мошенников в Казахстане

В Астане сотрудники полиции раскрыли новую схему мошенников. Сначала преступники, действуя из-за границы, под разными предлогами выманивали коды подтверждения. Затем злоумышленники убеждали граждан, что их счета пытаются взломать и что они могут оказаться "дропперами", сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, роль специального курьера в мошеннической схеме выполнял молодой человек. Его личность стражи порядка установили.

"В одном из эпизодов сумма похищенных денежных средств составила 7 млн тенге. Злоумышленники, действуя из-за границы, звонили гражданам и представлялись сотрудниками различных служб. Под разными предлогами они выманивали коды подтверждения, после чего с потерпевшими связывались уже якобы сотрудники полиции и "электронного правительства". Используя видеозвонки и служебную атрибутику, мошенники убеждали граждан, что их счета пытаются взломать, а сами они могут оказаться "дропперами". Под этим предлогом потерпевшим предлагали снять деньги и передать их специальному курьеру для "сохранности", – раскрыли подробности новой схемы мошенников в пресс-службе ДП Астаны 31 августа 2026 года.

Отмечается, что полученные средства 20-летний подозреваемый переводил в криптовалюту.

"Личность указанного лица была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он задержан по месту жительства. Также зарегистрирован еще один аналогичный эпизод". Пресс-служба ДП Астаны

Как сообщается, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция предупреждает казахстанцев, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют передавать деньги курьерам или переводить их на "безопасные счета". При поступлении подобных звонков гражданам необходимо прекратить разговор и самостоятельно обратиться в соответствующую организацию по официальному номеру.

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29 августа 2026 года сообщалось о казахстанце, который помог опасным мошенникам в Якутии и попытался скрыться. По данным пресс-службы МВД по Республике Саха, мужчина выполнял роль курьера и забрал у 57-летнего жителя города Алдана крупную сумму денег.