Самолет застрял на взлетной полосе в аэропорту Туркестана – полиция раскрыла детали

В международном аэропорту Туркестана произошел авиационный инцидент: на взлетно-посадочной полосе застрял самолет из-за возникшей технической неполадки. ЧП произошло в пятницу, 11 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Первоначально информация о происшествии распространилась в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что воздушное судно не смогло своевременно продолжить движение, из-за чего на место незамедлительно выехали аэродромные и технические службы.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте подтвердили факт инцидента и заявили, что ситуация находится под контролем.

"11 сентября в аэропорту Туркестана на взлетной полосе у одного из воздушных судов возникла техническая неисправность. В настоящее время проводятся необходимые работы по ее устранению. Пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

При этом официальные органы пока не уточняют, какому именно перевозчику принадлежит воздушное судно, а также какой рейс оно выполняло.

28 августа 2026 года в Международном аэропорту Алматы загорелся самолет FlyArystan. Это произошло в ходе плановых технических работ на воздушном судне. Отмечалось, что пассажиров и членов экипажа на борту не было. При этом один из сотрудников Группы Air Astana получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен из больницы.