Клиенты оказались в горящем банном комплексе в Уральске

В Уральске произошел пожар в парильном помещении банного комплекса в микрорайоне Северо-Восток-2. Возгорание произошло на цокольном этаже, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли девять человек.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь на небольшой площади и не допустили его дальнейшего распространения.

Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что десятки людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Туркестане.