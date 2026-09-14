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Происшествия

Клиенты оказались в горящем банном комплексе в Уральске

Клиенты оказались в горящем банном комплексе в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 01:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Уральске произошел пожар в парильном помещении банного комплекса в микрорайоне Северо-Восток-2. Возгорание произошло на цокольном этаже, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли девять человек.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь на небольшой площади и не допустили его дальнейшего распространения.

Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что десятки людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Туркестане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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