Клиенты оказались в горящем банном комплексе в Уральске
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Уральске произошел пожар в парильном помещении банного комплекса в микрорайоне Северо-Восток-2. Возгорание произошло на цокольном этаже, сообщает Zakon.kz.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли девять человек.
Спасатели оперативно ликвидировали огонь на небольшой площади и не допустили его дальнейшего распространения.
Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что десятки людей эвакуировали из горящей многоэтажки в Туркестане.
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