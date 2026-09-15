Улов на озере в Алматы обернулся вызовом опергруппы

В Алматы мужчина пошел рыбачить и поймал сумку с патронами, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что около половины шестого вечера на пульт "102" поступил вызов из Турксибского района. Мужчина рыбачил на городском озере "Маяк". Закинул удочку и почувствовал, что крючок зацепился за что-то тяжелое. Вместе с леской из воды он вытащил сумку. Открыл – внутри оказались патроны.

"На место незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа Управления полиции Турксибского района. Боеприпасы изъяты. Назначена баллистическая экспертиза. Специалистам предстоит установить происхождение и принадлежность обнаруженных патронов", – рассказали в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В Казахстане продолжают находить схроны с оружием, пропавшим во время январских беспорядков. Последние находки сделали в Шымкенте и Петропавловске. Полиция изъяла ружья, обрезы, пистолет, бронежилет и боеприпасы.

