Улов на озере в Алматы обернулся вызовом опергруппы
Фото: Zakon.kz
В Алматы мужчина пошел рыбачить и поймал сумку с патронами, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что около половины шестого вечера на пульт "102" поступил вызов из Турксибского района. Мужчина рыбачил на городском озере "Маяк". Закинул удочку и почувствовал, что крючок зацепился за что-то тяжелое. Вместе с леской из воды он вытащил сумку. Открыл – внутри оказались патроны.
"На место незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа Управления полиции Турксибского района. Боеприпасы изъяты. Назначена баллистическая экспертиза. Специалистам предстоит установить происхождение и принадлежность обнаруженных патронов", – рассказали в ДП.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В Казахстане продолжают находить схроны с оружием, пропавшим во время январских беспорядков. Последние находки сделали в Шымкенте и Петропавловске. Полиция изъяла ружья, обрезы, пистолет, бронежилет и боеприпасы.
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