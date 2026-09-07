#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
454.31
528.04
5.25
Происшествия

В Казахстане продолжают находить схроны с пропавшим оружием

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 20:32 Фото: pixabay
Тайник в арыке и оружие, похищенное во время январских событий: неожиданные находки сделали в Шымкенте и Петропавловске. Полиция изъяла ружья, обрезы, пистолет, бронежилет и боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

Органы внутренних дел и национальной безопасности проводят скоординированную работу по выявлению и изъятию оружия из незаконного оборота, а также тайников и схронов.

"Так, в районе Туран города Шымкента в арыке возле автомобильной дороги обнаружен оружейный схрон: три охотничьих ружья, одно из которых было похищено во время "январских событий" в 2022 году из оружейного магазина в Алматы, а также обрез охотничьего ружья и пистолет", – говорится в сообщении.

Примерно в это же время в городе Петропавловске на открытой местности были обнаружены охотничье ружье, два обреза охотничьих ружей со сбитыми номерами, бронежилет и патроны в количестве 27 штук.

Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

Добавим, что с 20 апреля и до конца года Министерством внутренних дел проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На сегодня гражданами уже сдано порядка 900 единиц различного оружия и около 6 тысяч боеприпасов. Работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается.

Ранее в КНБ заявили об изъятии оружия и боеприпасов в 12 регионах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Схроны оружия и боеприпасов, похищенных во время январских событий, обнаружило МВД
16:51, 04 марта 2025
Схроны оружия и боеприпасов, похищенных во время январских событий, обнаружило МВД
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
07:43, 04 февраля 2025
В Казахстане активно изымают незаконное оружие
найденное в Алматы ружье
11:33, 20 ноября 2025
Под мостом в Алматы нашли скрытое помещение с криминальным содержимым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ХК &quot;Барыс&quot;
21:55, Сегодня
Видеообзор разгромной победы "Барыса" в первом матче сезона КХЛ
Всеволод Логвин в составе &quot;Барыса&quot;
21:16, Сегодня
"Барыс" одержал разгромную победу в первом матче сезона КХЛ
Илия Топурия и Джастин Гейджи
21:07, Сегодня
Стало известно, почему UFC заинтересован в реванше Гейджи и Топурии
Игор Габриэль в составе &quot;Динамо&quot; Минск
20:32, Сегодня
Бразильский защитник Габриэль официально покинул "Елимай"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: