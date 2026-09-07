В Казахстане продолжают находить схроны с пропавшим оружием

Тайник в арыке и оружие, похищенное во время январских событий: неожиданные находки сделали в Шымкенте и Петропавловске. Полиция изъяла ружья, обрезы, пистолет, бронежилет и боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

Органы внутренних дел и национальной безопасности проводят скоординированную работу по выявлению и изъятию оружия из незаконного оборота, а также тайников и схронов.

"Так, в районе Туран города Шымкента в арыке возле автомобильной дороги обнаружен оружейный схрон: три охотничьих ружья, одно из которых было похищено во время "январских событий" в 2022 году из оружейного магазина в Алматы, а также обрез охотничьего ружья и пистолет", – говорится в сообщении.

Примерно в это же время в городе Петропавловске на открытой местности были обнаружены охотничье ружье, два обреза охотничьих ружей со сбитыми номерами, бронежилет и патроны в количестве 27 штук.

Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

Добавим, что с 20 апреля и до конца года Министерством внутренних дел проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На сегодня гражданами уже сдано порядка 900 единиц различного оружия и около 6 тысяч боеприпасов. Работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается.

Ранее в КНБ заявили об изъятии оружия и боеприпасов в 12 регионах Казахстана.