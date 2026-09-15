"Жуткие пробки" парализовали Астану: люди массово шли на работу пешком

Фото: unsplash

Жители Астаны утром 15 сентября 2026 года массово вышли из автобусов и отправились на работу пешком из-за сильной пробки на улице Сыганак. Причиной затора стала авария с участием трех автомобилей, передает Zakon.kz.

Видео с астанчанами, которые идут пешком вдоль стоящих в заторе автобусов, опубликовал Telegram-канал Astanovka 98. По словам горожан, движение полностью встало в районе жилого комплекса "Зеленый квартал". "Вот так толпой астанчане утром шли на работу, покинув автобусы из-за пробок. Читатели пишут, что на Сыганак в районе "Зеленого квартала" произошла авария, из-за которой образовались жуткие пробки. Также люди отмечают, что с началом стройки LRT на этой улице добираться утром до работы стало очень долго", – говорится в публикации паблика. Официальную причину коллапса редакции Zakon.kz разъяснили в правоохранительных органах. Как выяснилось, к сужению проезжей части из-за стройки добавился человеческий фактор. "15 сентября текущего года на пересечении улиц Сыганак и Толе би произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. На место незамедлительно направили наряд полиции. В отношении виновного водителя приняты меры административного характера. В результате ДТП пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны. Ранее сообщалось, что суд в Жамбылской области обязал владельца автомобиля выплатить более 2,2 млн тенге за ДТП, которое устроил пьяный водитель, находившийся за рулем его машины.

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