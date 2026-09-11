Казахстанец заплатит миллионы за ДТП, в котором даже не участвовал

В Жамбылской области суд обязал владельца автомобиля выплатить более 2,2 млн тенге за ДТП, которое устроил пьяный водитель, находившийся за рулем его машины, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в июле 2026 года на трассе Мерке – Шу – Бурылбайтал. Пьяный водитель на "ВАЗ 21214" врезался в легковушку Volkswagen Polo.

За управление транспортом в нетрезвом виде виновника ДТП привлекли к административной ответственности, и решение суда уже вступило в законную силу.

В результате столкновения иномарка получила серьезные повреждения. Экспертиза оценила причиненный материальный ущерб более чем в 1,9 млн тенге.

"Судом установлено, что владельцем "ВАЗ" являлся ответчик, при этом ответственность его застрахована не была. Суд отметил, что транспортное средство является источником повышенной опасности, а его владелец обязан возместить причиненный таким источником вред", – говорится в сообщении.

По итогам разбирательства с хозяина отечественной машины взыскали суммы материального ущерба, расходы на оценку, оплату госпошлины и услуги представителя на общую сумму более 2,2 млн тенге.

Ранее в Западно-Казахстанской области произошла трагедия: неизвестный водитель совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия.