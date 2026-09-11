Казахстанец заплатит миллионы за ДТП, в котором даже не участвовал
Авария произошла в июле 2026 года на трассе Мерке – Шу – Бурылбайтал. Пьяный водитель на "ВАЗ 21214" врезался в легковушку Volkswagen Polo.
За управление транспортом в нетрезвом виде виновника ДТП привлекли к административной ответственности, и решение суда уже вступило в законную силу.
В результате столкновения иномарка получила серьезные повреждения. Экспертиза оценила причиненный материальный ущерб более чем в 1,9 млн тенге.
"Судом установлено, что владельцем "ВАЗ" являлся ответчик, при этом ответственность его застрахована не была. Суд отметил, что транспортное средство является источником повышенной опасности, а его владелец обязан возместить причиненный таким источником вред", – говорится в сообщении.
По итогам разбирательства с хозяина отечественной машины взыскали суммы материального ущерба, расходы на оценку, оплату госпошлины и услуги представителя на общую сумму более 2,2 млн тенге.
Ранее в Западно-Казахстанской области произошла трагедия: неизвестный водитель совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия.