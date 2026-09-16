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Туризм

Казахстанцев предупредили об изменении правил получения визы в Японию

Япония, здание, горы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 06:04 Фото: pexels
Посольство Японии в Казахстане сообщило об изменении правил подачи документов на визу, которые начнут действовать с 23 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Посольство Японии вводит систему выдачи номерных талонов при подаче заявлений на визу. Как сообщили в дипломатическом ведомстве, выдача номерных талонов будет проводиться непосредственно в день приема документов с 9:30 в зале ожидания.

При этом номерной талон только предоставляет право на подачу заявления на визу, а сам прием осуществляется в порядке живой очереди.

"Обращаем ваше внимание, что номерные талоны действительны только в день их выдачи и не могут быть использованы на следующий день или позже. Также при получении результатов заявлений на визу номерной талон не требуется", – указали в посольстве.

Подача без номерного талона допускается в следующих случаях:

  • Подача документов на визу по приглашению правительства или государственных учреждений Японии;
  • подача документов на визу для пребывания с целью получения медицинских услуг (медицинская виза);
  • подача документов по вербальной ноте.

В посольстве Японии также рекомендуют в связи с большой загруженностью по понедельникам и пятницам посещать учреждение в другие рабочие дни недели.

В Японии с 19 сентября по 4 октября 2026 года пройдут XX летние Азиатские игры. 11 сентября 2026 года сборную Казахстана проводили на Азиатские игры и вручили спортсменам Государственный флаг.

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Камила Салкымбаева
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