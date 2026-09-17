Казахстанка потеряла зрение после блефаропластики

В Шымкенте суд вынес приговор пластическому хирургу, который работал без соответствующей лицензии и сертификата специалиста, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, мужчина провел потерпевшей операцию по блефаропластике, после которой она полностью потеряла зрение на одном глазу.

Его признали виновным по части 2 статьи 322 УК РК.

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы, а также запретил заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в течение трех лет.

В прокуратуре Абайского района Шымкента напомнили, что обращение к специалистам без соответствующей квалификации и лицензии может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

"Призываем казахстанцев перед проведением медицинских процедур проверять квалификацию специалиста и наличие необходимых разрешительных документов". Прокуратура Шымкента

15 сентября мы рассказывали, что казахстанские ученые разработали "умный" гидрогель для восстановления суставов.