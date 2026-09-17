Казахстанка потеряла зрение после блефаропластики
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте суд вынес приговор пластическому хирургу, который работал без соответствующей лицензии и сертификата специалиста, сообщает Zakon.kz.
Как установил суд, мужчина провел потерпевшей операцию по блефаропластике, после которой она полностью потеряла зрение на одном глазу.
Его признали виновным по части 2 статьи 322 УК РК.
Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы, а также запретил заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в течение трех лет.
В прокуратуре Абайского района Шымкента напомнили, что обращение к специалистам без соответствующей квалификации и лицензии может привести к тяжелым последствиям для здоровья.
"Призываем казахстанцев перед проведением медицинских процедур проверять квалификацию специалиста и наличие необходимых разрешительных документов".Прокуратура Шымкента
15 сентября мы рассказывали, что казахстанские ученые разработали "умный" гидрогель для восстановления суставов.
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